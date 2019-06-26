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عالم

روسيا تحبط هجوما بطائرات مسيرة على قاعدتها الجوية بسوريا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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تصدت الدفاعات الجوية الروسية في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، لهجوم بطائرات دون طيار على قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي باكين في بيان إن "عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية حاولوا اليوم مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بواسطة طائرات مسيرة، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وكشف رئيس المركز الروسي للمصالحة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين اقتربتا من قاعدة حميميم الجوية من جهة الجنوب الغربي باللاذقية.

ونفى رئيس المركز عدم وجود إصابات أو أي أضرار مادية، جراء الهجوم المفاجئ، مؤكدا أن القاعدة تعمل وفق النظام الطبيعي المعتاد ولم تتأثر بالحادث.

ولم يكشف رئيس المركز الروسي عن الجهات التي تقف وراء الهجوم المباغت.

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