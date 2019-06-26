توافد المشجعين على المقاهى والميادين بأسوان لمشاهدة مباراة المنتخب

توافد مشجعو كرة القدم، على ميدان الشهداء والمقاهى وسط المدينة وبالقرب من محطة أسوان، بالتزامن مع موعد بدء مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الدينقراطية، وسط أجواء مليئة بالمرح والحماس.



وكانت مديرية الشباب والرياضة بأسوان استعدت لمباريات كأس الأمم الإفريقية من خلال تجهيز وإعداد 68 نادى ومركز شباب لاستقبال الجمهور، من أجل الاستمتاع بمشاهدة بطولة الأمم.



كما أن من ضمن هذه المواقع مدعمة بشاشات "LCD" لعرض المباريات منها 24 مركز شباب ونادى رياضى بمدينة ومركز أسوان، و12 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز دراو، و7 مراكز شباب وأندية بمدينة ومركز كوم أمبو، بالإضافة إلى 12 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز نصر النوبة، 13 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز إدفو.