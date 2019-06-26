سفير اليابان بمصر يشيد بإنجازات السيسى

أعرب ماساكى سوكى، سفير اليابان فى مصر، عن سعادته بوجود تحسن كبير فى استيراد التكنولوجيا اليابانية بمصر، لافتًا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية هى بمثابة ثمرة التعاون الكبير بين البلدين لتبادل العلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن 100 عالم وباحث جاءوا من اليابان من أجل مساعدة مصر تكنولوجيا، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تقدم تعليم عملى بمستويات ومعايير عالمية.



وأشار "سوكي"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما زار اليابان عام 2016 تحدث عن الشراكة المصرية اليابانية فى قطاع التعليم، مؤكدًا أن هذا الأمر سيفيد المواطن المصرى الذى يتحمل مسئولية مستقبل بلده، لافتًا إلى أن النظام اليابانى يتم تطبيقه فى 47 مدرسة يابانية فى مصر، وأن هناك العديد من المدارس التى تم افتتاحها فى شهر سبتمبر الماضى تهدف لتنمية الطفل وذكائه وشخصيته.



وشدد سفير اليابان فى مصر، على أهمية قمة العشرين، مشيرا إلى أنها تتم بمشاركة قادة أكبر 20 دولة فى العالم، لافتًا إلى أن القمة مناسبة متميزة لقادة العالم لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، موضحًا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى هامة جدا فى القمة العشرين، لأنه يمثل حاليا قارة إفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتابع: "نتوقع مشاركة فعاله ومتميزة من الرئيس السيسى فى القمة العشرين، حيث أنه يمثل 50 بلد إفريقى لذلك يجب أن يجعل العالم كله يسمع أصواتهم".



وأشاد ماساكى سوكي، بالتعاون الذى تم بين مصر واليابان من أجل إنشاء المتحف المصرى الكبير، موضحًا أن المتحف المصرى الكبير هو جوهرة التعاون فى العلاقات المصرية اليابانية، لافتًا إلى أن اليابان قدمت لمصر قرض بقيمة 800 مليون دولار من أجل إنشاء المتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أن اليابان استخدمت تقنية خاصة للحفاظ على الأنسجة والمواد الرقيقة الموجودة بالمتحف الكبير.



وتابع: "المتحف المصرى مشروع عظيم حتى ينقل التراث للأجيال القادمة، هذا كنز للإنسانية، لذلك نحن سعداء أننا شاركنا فى هذا العمل، كنت فى اليابان مؤخرا ورأيت ان الشعب اليابانى سعيد جدا بهذا الإنجاز"، مؤكدًا أن 42 ألف سائح يابانى جاءوا لزيارة مصر العام الماضي، بالإضافة إلى اليابانيين الذين يعيشون بها وهذا يعكس مدى استقرار الأوضاع الأمنية بمصر.



وأكد ماساكى سوكي، أنه يجب على مصر أن تقدم عدد من المزايا التى تؤدى لزيادة الاستثمار اليابانى فى مصر، موضحًا أن الاقتصاد المصرى تحسن بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية تقدر الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية بصدد الإصلاحات الاقتصادية.



وأشار "سوكي"، إلى أن معدل النمو ارتفع فى مصر بشكل كبير، كما انخفضت نسبة البطالة فى مصر حيث وصلت لأقل من 10%، وتابع: "الحكومة المصرية تعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال إشراك القطاع الخاص وتطويره، كما أن الاستقرار السياسى فى هذا البلد يدعم من زيادة الاستثمار فى مصر".