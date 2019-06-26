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مصر

الرئيس السيسي يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:14 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانونا رقم 75 لسنة 2019 بزيادة المعاشات العسكرية اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وجاء في المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية، أن تزيد بنسبة 15% اعتبارا من 1-7-2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه بمراعاة ما يلي..

1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30-6-2019.

2- تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1-7-2019.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1-7-2019.

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