نائبة سكرتير حلف الناتو: ندعم مصر لإعداد خطة المرأة والأمن والسلام

أكدت روز جوتمولير نائبة سكرتير حلف الناتو ترحيب الناتو بتقديم الدعم الفني لمصر وفقًا للرؤى والاحتياجات المصرية لإعداد خطة المرأة والأمن والسلام، وتبادل الخبرات والرؤى وإتاحة المادة العلمية المتوفرة لدعم مصر في هذه الخطوة المهمة، مشيدة بالجهود والخطوات التي اتخذتها مصر في مجال تمكين المرأة.



جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الموجودة حاليًا في بروكسل، لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة المصرية.



وبحثت الدكتورة مايا مرسى - خلال اللقاء الذي حضره السفير خالد البقلي سفير مصر ببروكسل - الجهود التي بذلتها مصر في مجال المرأة والأمن والسلام، مشيرة إلى إعلان مصر البدء في إعداد خطة المرأة والأمن والسلام في هذه المرحلة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية.



وأكدت رئيسة المجلس دعم القيادة السياسية في مصر لهذا الملف والذي يعطي دفعة لتعزيز دور المرأة المصرية وتمثيلها في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى جهود مصر في هذا المجال على المستوى الأفريقي من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعلى المستوى العربي من خلال منظمة المرأة العربية وعلى مستوى الدول الإسلامية من خلال منظمة التعاون الإسلامي.



وعرضت الجهود المصرية لحماية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار وتعزيز الدور القيادي لها، ومن بينها وصول أعلى نسبة للمرأة في البرلمان المصري وفي مجلس الوزراء، ووصول المرأة لمنصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وعقد برامج تعزيز قدرات الجهات المعنية بتنفيذ القانون في مصر، كما بدأت المرأة المصرية بالدخول في قوات حفظ السلام.



وأشارت إلى دور الشرطة النسائية في مصر التي تعمل بشكل استباقي على قضايا العنف ضد المرأة، كما يتم عقد برامج تدريبية ولقاءات مع الواعظات الدينيات ومكرسات الكنيسة لتعزيز مفاهيم التسامح وقبول الآخر.



وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن استعداد مصر لانطلاق العمل في منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي ستعمل على كافة الموضوعات من بينها سبل مكافحة التطرف والإرهاب.