مدرب كينيا: أمامنا طريق طويل للانضمام لمنتخبات الصفوة بأفريقيا

قال الفرنسي سيباستيان مينييه مدرب كينيا اليوم الأربعاء إن فريقه أمامه طريق طويل وصعب للاقتراب من تحقيق نجاحات البلاد في ألعاب القوى في كرة القدم.



وتشارك كينيا في نهائيات كأس الأمم الافريقية للمرة السادسة وفازت مرة واحدة في 15 مباراة وكانت 3-صفر على بوركينا فاسو في اخر مشاركاتها في نسخة 2004 بعد ضمان وداع البطولة بالفعل.



ولم تتجاوز كينيا من قبل دور المجموعات ولم يسبق لها التأهل إلى نهائيات كأس العالم.



وأضاف مينييه أن الترحال بين الدول المختلفة جعله يدرك حجم الفجوة بين شعبية كرة القدم في كينيا وأي مكان اخر.



وقال للصحفيين اليوم "كينيا حتى الآن ليست دولة كرة قدم. خلال التصفيات ذهبنا إلى غانا ورأيت الأطفال في كل مكان يلعبون كرة القدم في الشوارع. في غرب افريقيا كرة القدم في كل مكان وقضيت ثلاثة أعوام في سلطنة عمان ومن الرابعة عصرا تجد مجموعات صغيرة منتشرة بطول الساحل والشواطئ يلعبون كرة القدم وهذا لا يحدث في كينيا.يمكنك أن ترى سواحل رائعة في كينيا لكن من الصعب أن تجد عليها

مباراة لكرة القدم".



ورغم ذلك بدأت الأمور في التغيير عندما استضافت كينيا منتخب إثيوبيا في المباراة الحاسمة في التصفيات خلال أكتوبرالماضي والتي فازت فيها الفريق 3-صفر إذ قال مينييه إن الملعب امتلأ عن اخره قبل انطلاق المباراة بساعتين وآلاف من الجماهير فشلت في الدخول.



وأضاف "يجب أن نخطو خطوة بخطوة لأننا نملك بعض اللاعبين الموهوبين. المنتخب الوطني أصبح مهما للشعب الكيني. نسير على الطريق الصحيح لكنه سيكون طويلا حتى ننضم لأفضل عشرة منتخبات في افريقيا".



وستلتقي كينيا مع جارتها في شرق القارة تنزانيا غدا الخميس فيمباراة مهمة للفريقين بعد خسارتهما في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة أمام الجزائر والسنغال على التوالي.



واعترف المدرب الفرنسي بأنه شعر بخيبة أمل من الأداء في المباراة الأولى.



وقال "سندخل الملعب غدا في محاولة لإظهار قدراتنا. وسنبدأ المباراة من أول ثانية. أثق في قدرات فريقي جيدا. من المهم التعلم سريعا".



ويرى مينييه أنه ينبغي على فريقه عدم إهدار الفرصة بعد الغياب الطويل عن البطولة القارية.



وقال "استمر غيابنا عن البطولة 15 عاما لذلك لا يمكن أن نهدر هذه الفرصة. نريد أن نثبت قدراتنا ونحافظ على فرصتنا. أتمنى أن نرى وجها مختلفا للفريق غدا.سيسعى اللاعبون لكتابة التاريخ غدا وتحقيق أول انتصار لكينيا في البطولة وبعد ذلك يمكن أن يحدث أي شيء".

