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عالم

ترامب: الديمقراطيين اعترفوا بخطأهم في أزمة قانون الهجرة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:09 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إسراء صلاح الدين
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعضاء الحزب الديمقراطي اعترفوا بالأخطاء والثغرات الموجودة في قوانين الهجرة واللجؤ، مطالبًا إياهم بإصلاح القوانين، خصوصًا لحل أزمة الحدود الجنوبي مع المكسيك.

ويسعى ترامب لترحيل العديد من الأسر المكسيكية، بسبب وجودعم غير الشرعي في الولايات المتحدة مع تغيير قوانين الهجرة واللجؤ بحجة حماية الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "يجب على الديمقراطيين تغيير قوانين واللجوء حتى يتم إنقاذ الأرواح على حدودنا الجنوبية".

وتابع: "قالوا من قبل إن الأزمة ليست في الحدود، والآن يعترفون أنني على صواب - لكن يجب عليهم فعل شيء حيال ذلك- يجب إصلاح القوانين الآن".

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