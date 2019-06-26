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فن

شاهد.. كارمن سليمان تساند الفراعنة ضد الكونغو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:08 م
الفنانة كارمن سليمان
الفنانة كارمن سليمان
محمد مجدي
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نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة لها من استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة مبارة مصر والكونغو في ثاني مواجهات منتخبنا الوطني، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت كارمن وهي في مدرجات استاد القاهرة برفقه زوجها الملحن مصطفى جاد، وعلقت: "أول مرة في الاستاد مين فيكوا زيي عمره ما حضر ماتش في الملعب؟ ومين هيحضر ماتش مصر النهاردة؟".

وتحضر كارمن هذه الفترة لطرح عدة سينجلات، حيث تختار ما بين عدة أعمال معروضه عليها، على أن تطلق أولى الأغنيات خلال أسابيع قليلة أحتفالًا بموسم الصيف.

يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان، تزوجت الملحن مصطفى جاد في شهر أبريل من عام 2017، في حفل زفاف حضره نجوم الوسط الفني.

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