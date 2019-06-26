بولاسي على دكة الكونغو الديمقراطية أمام الفراعنة

أعلن فلوران إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني في المباراة المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كاس الأمم الإفريقية‫.‬



وجاء تشكيل إبينجي بدون الجناح يانيك بولاسي وجاء كالتالي: حراسة المرمى، ماتيمبي، وفي الدفاع، إيساما ولوين داما وتسريند ونجوندا، وفي الوسط، بوبي وموبواو وموكي، وفي الهجوم ماجوما وباكامبو وبولينجي.

