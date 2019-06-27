أكبر ضربة للمتهربين من الضرائب والجمارك فى الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بجمارك الإسكندرية، برئاسة محمد كامل، من ضبط محاولتي تلاعب في المنشأ للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 913 لسنة 2016، ومنشور التعريفات رقم 43 لسنة 2016.





ففى المحاولة الأولى، وبناء على إخبارية سرية رقم 2022 لسنة 2019 مكافحة، بمحاولة شركة"ف" للاستيراد التلاعب فى المنشأ الخاص بالبيان الجمركي رقم 22015، لوجيستي 3 بالإسكندرية، مشمول بوليصة شحن رقم 1904101002 منشأ الصين بعدد 10 طرود قطع غيار السيارات، منها موبينة موتور، ورولمان بلي، وجريبوكس، وغيره.



وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الإخبارية برئاسة أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية، وسمير أمين رئيس قسم التعريفة، وصالح حميدة مفتش المكافحة، وعمرو فراويلة مأمور التعريفة بجمرك السيارات، ومحمد دغيدي مأمور الحركة بإيداع يونيفريت، ومحمد عبدالموجود مدير إيداع يونيفريت، وتبين وجود 26 قطعة رولمان بلى ماركة SKF منشأ فرنسا وألمانيا ضمن المشمول، وبلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعرضة للضياع 148872 جنيهًا.



وفي المحاولة الثانية، وبناءً على إخبارية سرية رقم 1096 لسنة 2019 مكافحة، بمحاولة شركة "ا.ن" للاستيراد والتصدير، التلاعب في المنشأ الخاص بالبيان الجمركي رقم 5048 لسنة 2019 سيارات، بإيداع خدمات الشحن بعدد 2 طرد قطع غيار سيارات، منها فلاتر وقود، وجريبوكس منشأ تركيا، وأبدى صاحب الشأن رغبته في تطبيق اتفاقية الشراكة التركية بين مصر وتركيا.



وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الإخبارية برئاسة أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية، وسمير أمين رئيس قسم التعريفة، ومحمد سلامة مدير التعريفة، وعلي عبدالرحمن حافظ مدير الحركة بإيداع خدمات الشحن، وتبين وجود عدد 25 وحدة حقن وقود منشأ مختلف عن الموجود بالمستندات، وبلغت الضرائب والرسوم المعرضة للضياع 25205 جنيهات.



وقرر هشام عفارة، رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط بمعرفة السعيد بركات مدير إدارة التنسيق والمتابعة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بإحكام الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.