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عالم

ترامب: موقفنا قوي للغاية حال اندلاع حرب مع إيران

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:08 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية حال دخولها حربا ضد إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي -في مقابلة حصرية مع شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية- "لا أريد خوض حرب ضد إيران، وموقف الولايات المتحدة قوي للغاية حال حدوث أي شيء، والحرب ضد إيران لن تستمر طويلا للغاية".

ووصف ترامب الأمر الذي أصدره مؤخرا بفرض عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران اعتبارا من أمس الأول الاثنين بأنه "يعتبر ردا مناسبا وقويا على إسقاط طهران طائرة الاستطلاع الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز".

وفي إطار الحرب الكلامية بين الطرفين، وصف الزعيم الإيراني آية الله خامنئي -في وقت سابق اليوم الأربعاء- الولايات المتحدة بأنها أكثر النظم الشريرة في العالم التي تعتبر مصدرا للنزاعات والابتزاز والحروب.

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