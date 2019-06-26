سلاح الجو الملكي البريطاني يعترض طائرات عسكرية روسية فوق أراضي إستونيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء، عن أن طائرات سلاح الجو الملكي التي تنفذ مهام المراقبة الجوية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" فوق دول البلطيق اعترضت طائرات عسكرية روسية في المجال الجوي لإستونيا مرتين خلال يوم واحد.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات سلاح الجو البريطاني من طراز "تايفون" انطلقت مرتين أمس الثلاثاء، من قاعدة أماري الجوية في إستونيا، حيث اعترضت لاعتراض طائرة نقل عسكري روسية فوق الحدود الفنلندية الإستونية في المرة الأولى، ومقاتلتين روسيتين من طراز "سو- 27" وطائرة نقل عسكري أخرى فوق الساحل الغربي لإستونيا في المرة الثانية، بحسب بيان للوزارة على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني.



وأشارت الوزراة، إلى أنه بذلك يرتفع عدد المرات التي قامت فيها طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني باعتراض مثيلاتها الروسية إلى 11 مرة منذ أن تسلمت بريطانيا من ألمانيا مهمتها الأمنية في منطقة بحر البلطيق أوائل مايو الماضي.



كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مؤخرًا أن أسطولها في بحر البلطيق يراقب عن كثب التدريبات العسكرية لحلف "الناتو" في منطقة البلطيق.