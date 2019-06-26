إنشاء فصول فندقية لأول مرة بمدارس الوادي الجديد

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الفصول الفندقية للتعليم المزدوج والتي تم تنفيذها بمدرسة البساتين الإعدادية المشتركة بمدينة الخارجة لربط التعليم بأنواعه بسوق العمل بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.



ووجهت نائب المحافظ -خلال جولتها- بضرورة التعاون مع الفنادق الكبرى بالمحافظة لتدريب الطلاب بشكل عملي وعدم الاقتصار على التعليم النظري مضيفة أنه تم تنفيذ فصول اخري بادارة الداخلة التعليمية.



بدوره، أكد إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن أعمال التجهيز التي تتم حاليا تأتي تمهيدا لإقامة أول مدرسة فندقية بالمحافظة لاستيعاب الخريجين للعمل في في كافة المجالات المتعلقة بالسياحة والفندقة.



يذكر أن المحافظة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل حيث تم تجهيز فصول لتعليم تصنيع التمور بمدرسة الزراعة بموط، وكذلك فصول للتعليم في مجال الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الصناعي بإدارتي الخارجة والداخلة، تمهيدا لاستقبال الطلاب الراغبين في العام الدراسي القادم.

