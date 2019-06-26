مصرع 3 أشخاص في حادث سير على طريق مطروح الإسكندرية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 73 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي في نطاق قرية فوكه بمركز ومدينة الضبعة، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



تلقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه، إخطارا من مستشفى الضبعة المركزي بوصول ثلاث جثث هامدة: باسم أمين جلال أمين عبداللطيف (30 عاما- مقيم ديرب نجم الشرقية)، وفايزة علي علي (35 عاما- عين شمس القاهرة)، ومنى محجوب محمد صالح (60 عاما- مدينة نصر القاهرة).

