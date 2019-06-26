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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته قبل معسكر أسبانيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش في الجزيرة تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي بعد إنتهاء فترة الراحة، وذلك قبل خوض معسكر الإعداد في أسبانيا الشهر المقبل.

وأكد الجهاز الفني للفريق على جاهزية على لطفي للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي بعد شكواه من آلام بسيطة في اليد خلال مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الأهلي للفترة المقبلة.

واشتكى لطفي من آلام في اليد خلال مشاركته في مران الحراس وتدخل الجهاز الطبي قبل أن يعود من جديد للمشاركة مع الحراس ويستكمل المران على الجانب البدني.

واجتمع مارتن لاسارتي، مع رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص لاسارتي على الاجتماع برمضان لعدة دقائق للاطمئنان على حالتة الفنية والبدنية وتوجيه بعض التعليمات للاعب بشكل منفرد.

كما عقد مارتن لاسارتي جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، واستمع لاسارتي للتقرير الطبي بشأن بعض اللاعبين وحالتهم بعد التخلص من الإصابة، فضلا عن حالة الآخرين من اللاعبين المصابين.

من ناحية أخرى أكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق بأداء جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، ويؤدي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي والمحدد له من قبل الطبيب الألماني الذي أجرى جراحة الركبة للاعب مؤخرا.

وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية تدريجيا خلال شهر، حسبما أكد الجهاز الطبي للأهلي من خلال متابعة حالة اللاعب.

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