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عالم

البيت الأبيض: نواصل الحوار مع كوريا الشمالية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:02 م
جريدة الدستور
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صرح مسئول كبير بالبيت الأبيض، بأن مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصلان الحوار مع كوريا الشمالية.

جاء تصريح المسئول الأمريكي عقب أن كشف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في حوار مع وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية ووكالات أجنبية أخرى عن أن مفاوضات تجري من وراء الستار حول عقد لقاء القمة الثالث بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال المسئول الأمريكي الذي لم تكشف (يونهاب) عن هويته إن مسئولي الولايات المتحدة بمن فيهم الرئيس ترامب واصلوا الحوار مع مسئولي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في إشارة إلى كوريا الشمالية مستخدما اسمها الرسمي، وتابع "ليس لدينا المزيد لنعلنه في الوقت الحالي".

كان الرئيس الأمريكي قد عبر عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون مجددا قائلا أمس إن ذلك سيحدث "في وقت ما".

وثارت التكهنات بأن اجتماعا سيتم الترتيب له خلال زيارة ترامب إلى سول يوم السبت أو الأحد الذين يعقبان حضوره قمة مجموعة 20 في أوساكا اليابانية، وينظر إلى المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين الكوريتين على أنها المكان المحتمل لعقد القمة.

فيما صرح مسئول أمريكي كبير أمس الأول بأنه لا خطط لعقد مثل هذا اللقاء، وبشأن زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح قال المسئول إن جدول زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية لم يتم الانتهاء منه بعد ولا يمكنه إعطاء تأكيد في هذا الشأن.

وتوقفت المفاوضات بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية الخاص بكوريا الشمالية منذ انتهاء قمة ترامب - كيم الثانية في فيتنام دون التوصل إلى اتفاق، وتجددت الآمال بشأن استئناف الطرفين الحوار قريبا بعد أن تبادل ترامب وكيم خطابات شخصية مؤخرا.

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