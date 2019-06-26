سفارة الاتحاد الأوروبي تشجع المنتخب المصري في مواجهة الكونغو

أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي في القارة، عبر صفحتها الرسمية بـ "تويتر"، أن جميع العاملين بالسفارة يشجعون منتخب مصر في المباراة المنتظرة في مواجهة الكونغو الديمقراطية، حيث نشرت صورًا لسفير الاتحاد الأوروبي إيفان سوركوش وهو محاط بطاقم السفارة الذين حملوا أعلامًا مصرية، وارتدوا ملابس بألوانها.



وقالت السفارة:"الاتحاد الأوروبي في مصر كله ورا منتخب الفراعنة".



وتنطلق مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الثاني من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، في استاد القاهرة الدولي.



وكان منتخب مصر في اللقاء الأول أمام زيمبابوي، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، في الدقيقة 41 من الشوط الأول.