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عالم

بريجيت ماكرون تخلع كعبها العالي في اليابان (صور)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:01 م
جريدة الدستور
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اضطرت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون إلى خلع "كعبها العالي"، مراعاة للتقاليد اليابانية، خلال لقائها آكي آبي زوجة رئيس وزراء اليابان في طوكيو اليوم الأربعاء.

وشاركت بريجيت ماكرون (66 عاما)، إلى جانب سيدة اليابان الأولى، في ورشة عمل حول زراعة "البونساي" (الشجر المصغر)، في منطقة "شيكوسو"، حيث بدت سيدة فرنسا الأولى مستمتعة باختبار أنواع جديدة من النباتات والأشجار، وتستمع إلى الشرح من الخبراء.

وتقول "ديلي ميل" إن بريجيت ماكرون التي خلعت حذاءها خلال ورشة العمل، كما فعلت نظيرتها، بدت مسرورة بالوقت الذي تمضيه في طوكيو على هامش قمة العشرين، حيث من المقرر أن تقضي مع زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 4 أيام في اليابان.

جدير بالذكر، أن اليابان تستضيف هذا العام للمرة الأولى قمة العشرين في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو الجاري.

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