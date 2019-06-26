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عالم

أوكرانيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:00 م
رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان
أ ش أ
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أعرب رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان، عن استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة والحفاظ على مستو عال من الحوار.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني -خلال لقاء مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى أوكرانيا وليام تايلور اليوم الأربعاء- إن الدبلوماسي الأمريكي يقوم بمهمة ذات أهمية كبيرة وقدم الكثير بالفعل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تمنياته أن تهدف مهمة تايلور الحالية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

بدوره، أشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن كثيرا من كبار المسؤولين الأمريكيين قاموا بزيارات لأوكرانيا مما يدل على أهمية التعاون مع كييف بالنسبة لحكومة واشنطن.

وفي سياق متصل، تعهدت رئيسة الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مادلين مون، اليوم الأربعاء، بتقديم الدعم الكامل لأوكرانيا وأعربت عن رغبتها في زيارة الخط الحدودي في دونباس.

وقالت مون -خلال مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف- "نحن مستعدون لدعم أوكرانيا، فنحن نقف إلى جانبكم"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأكدت مون رغبتها في القيام برحلة إلى خط الترسيم في دونباس إذا كان ذلك ممكنا لرؤية ما يحدث هناك ثم إبلاغ أعضاء سلطة حلف الناتو.

ووجهت دعوة إلى زيلينسكي لحضور جلسة الجمعية البرلمانية الخريفية التي ستعقد في لندن، وقالت "نأمل أن يتمكن الرئيس الأوكراني من الحضور ومخاطبة أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو".

وأوضحت أن الجمعية البرلمانية التابعة لحلف الناتو تعتزم النظر خلال جلسة الخريف في تقريرين، يتناول الأول مسألة أوكرانيا والوضع الحالي في البلاد بما في ذلك الوضع الأمني، أما التقرير الثاني فيتعلق بأنظمة العقوبات ضد الدول المختلفة ومن بينها روسيا.

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