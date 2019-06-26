ترامب: القيادة الإيرانية ستكون غبية وأنانية إذا رفضت التفاوض

وصف الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، قادة إيران بـ "الغبية والأنانية" في حالة رفضهم التفاوض.



وقال ترامب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، إن القيادة الإيرانية ستكون غبية وأنانية إذا لم تبحث عن اتفاق.



وفي وقت لاحق، أكد الرئيس الأمريكي، أن أي حرب مع إيران لن تستمر طويلا، معربا عن أمله في ألا تخوض بلاده حربا ضدها.



واستبعد ترامب إرسال قوات برية "في حال حدوث طارئ ما"، مؤكدا أن الرد الأمريكي في هذه الحال سيكون سريعا.



وهدد ترامب برد "كاسح" على إيران في حال وجهت ضربة ضد "أي هدف أمريكي"، منتقدا تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا.



وقالت إيران في وقت سابق إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة".