فتح باب التقدم لدراسة المراقبة الجوية بداية الشهر المقبل

تبدأ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى، فتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة المراقبة الجوية، من الحاصلين على المؤهلات الدراسية العليا، بداية من الشهر المقبل ولمدة 15 يوما فقط.



وأكد مصدر أن مدة دراسة البرنامج المتكامل للمراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى، ستتسغرق 18 شهرا متتاليا للجنسين الإناث والذكور، حيث يعادل درجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية الخاصة والحكومية.



وأشار المصدر، إلى أنه فور تخرج الدارسين من الأكاديمية، سيتم التحاقهم مباشرة بالعمل فى شركة الملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى إطار حرص الأكاديمية على جذب أكبر عدد من الدارسين والحاصلين على المؤهلات الجامعية للالتحاق بها، خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية والعملية والفنية الهائلة التى تشملها فى الوقت الراهن.



وأضاف المصدر، أن هناك إقبال كبير من جانب الدارسين العرب والأفارقة للدراسة بدورات الطيران المدنى الحديث وهندسة الطيران، كما قامت الأكاديمية خلال السنة الماضية بشراء 4 طائرات تدريب حديثة لتدريب الدارسين عليها، أسوة بكبريات أكاديميات الطيران المدنى على مستوى العالم.



الجدير بالذكر، أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى تضم كليات: الكلية المصرية للطيران، وتقوم بتخريج طيارين لديهم إجازة الطيران وذلك خلال مدة دراسية عام بتكلفة 50 ألف دولار، وكلية المراقبة الجوية لتخريج المراقبين الجويين للعمل بأبراج المراقبة المخصصة لتنظيم خط سير الطيران على الأرض وفي الجو داخل المجال الجوي المصري من خلال دارسة لمدة 18 شهر بتكلفة 220 ألف جنيه، والكلية الثالثة خاصة بالدراسات المتخصصة وتقوم بتخريج مهندسين صيانة طائرات ويحصل الطالب خلال الدراسة على اجتياز (الأيكاو)، بالإضافة إلى دبلومة طب طيران للحاصلين على كليات الطب، وتستغرق الدبلومة شهرًا واحدًا وتقوم بتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين.