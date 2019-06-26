سفارة الفلبين ومنظمة الهجرة يبحثان آليات حماية الوافدين

عقد كل من سفارة الفلبين في القاهرة، ومكتب منظمة الهجرة الدولية مباحثات على مدى اليومين الماضيين، تبادلا خلالهما المعلومات بشأن آليات حماية العاملين بالمنازل.



وفي هذا الصدد، قدمت منظمة الهجرة العديد من الآليات التي تطرحها المنظمة لمساعدة هؤلاء الأفراد في ضمان وحماية حقوقهم.



والمنظمة الدوليّة للهجرة (IOM) تمّ تأسيسُها في العام 1951، وهي مُلتزمة بمبدأ أن الهجرة الإنسانيّة والمُنَظّمة هي هجرة مفيدة للجميع، للمهاجرين والمجتمعات على حد سواء، كما تساعد على ضمان الإدارة الإنسانيّة والمُنظّمة للهجرة وضمان إيجاد تعاون دوليّ فيما يخصّ قضايا الهجرة وكذلك للمُساعدة في البحث عن الحلول العمليّة لمشاكل الهجرة ولإيجاد وتقديم المُساعدات الإنسانيّة للمُهاجرين الذين هم في حاجة، سواءً كانوا لاجئين أو أشخاص نازحين أو غير ذلك من الأشخاص المُهَجَّرين.