إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق خان يونس

أصيب مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في مواقعهم العسكرية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب مجموعة من الفتية والشبان شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع وشرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنين تم نقلهما إلى المستشفى.



واستشهد 306 مواطنين فلسطينيين وأصيب 17 ألفًا و581 بجروح مختلفة منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة في 30 مارس 2018 شرق قطاع غزة.