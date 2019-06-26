أوسكار يقود شنجهاي لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا وأوراوا يتأهل

أحرز أوسكار لاعب وسط منتخب البرازيل السابق ركلة الترجيح الأخيرة ليقود فريقه شنجهاي سيبج الصيني لإقصاء تشونبوك الكوري الجنوبي، المتوج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم مرتين، من البطولة اليوم الأربعاء.



وانضم شنجهاي إلى أوراوا ريد دياموندز الياباني، الفائز باللقب عامي 2007 و2017، في دور الثمانية بعد فوزه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 3-صفر اليوم ليتفوق 4-2 في نتيجة مباراتي الذهاب

والعودة لدور الستة عشر.



وبعد خسارته 2-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في الياباننجح شينزو كوروكي مهاجم أوراوا في تسجيل ثنائية بواقع هدف في كل شوط قبل أن يضيف لاعب الوسط البرازيلي إيفرتون الهدف الثالث.



وقال تسويوشي أوتسوكي مدرب أوراوا الذي تولى المسؤولية الشهرالماضي خلفا للبرازيلي أوزوالدو اوليفيرا "سعيد للغاية بالنجاح في بلوغ الدور التالي. يمكن أن نرتاح قليلا. كانت مباراة صعبة للغاية علينا لكن عملنا بجدية طوال الأسبوع الماضي وهذا العمل أتى ثماره".



وحول شنجهاي تأخره في كوريا الجنوبية ليفرض على منافسه خوض شوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح بعدما وضع المهاجم الدولي الكوري كيم شين-ووك، الذي شارك في كأس العالم الأخيرة، تشونبوك في المقدمة في الدقيقة 27.



ومنح هدف كيم التفوق 2-1 للفريق الكوري في مجموع مباراتيالذهاب والعودة بعد التعادل 1-1 في شنجهاي الأسبوع الماضي لكن البرازيلي هالك مهاجم بورتو البرتغالي السابق أدرك التعادل لشنجهاي

قبل النهاية بعشر دقائق.



وكاد هالك أن يحرز المزيد من الأهداف حيث رد إطار المرمى ثلاث محاولات له خلال المباراة.



وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في مجموع مباراتيالذهاب والعودة خاض الفريقان وقتا إضافيا على شوطين قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.



وأحرز أوسكار ركلة الجزاء الأخيرة ليقود شنجهاي للفوز 5-3 ويمنح فريق المدرب فيتور بيريرا الانتصار.



ولحق شنغهاي بمنافسه المحلي قوانغتشو ايفرجراند في دورالثمانية للبطولة القارية وكذلك تأهل حامل اللقب كاشيما أنتلرز الياباني ومنافسه المحلي أورورا.



وستجرى مباريات دور الستة عشر في منطقة غرب القارة في أغسطس المقبل.

