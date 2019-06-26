"المسماري" يؤكد استمرار الاشتباكات فى غريان بليبيا

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، استمرار الاشتباكات في غريان مع قوات حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن قوات ما يسمى الجيش الوطني لا تزال تسيطر على الموقف في المنطقة.



وقال المسماري- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، "هناك محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان، هذه المعركة بدأت على (فيسبوك) قبل أن تبدأ على أرض الواقع ومنطقة العمليات، لكن قواتنا لا تزال تسيطر على الموقف في المنطقة".



ونوه المسماري إلى أن القتال في غريان"لا يزال مستمرا، ونطمئن الجميع بأن الموقف تحت السيطرة، ونحيي كل الوحدات التابعة للقوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة لتحرير العاصمة من كل الميليشيات والعصابات الإجرامية".