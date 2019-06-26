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مصر

«الفنادق» تنتظر قرارًا وزاريًا بإعادة التصنيف

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:42 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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كشف ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، عن أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرار وزارى بإعادة تصنيف الفنادق على حسب المعايير الجديدة، التى تتضمن البنية الأساسية، والتجهيزات كالمبنى ومكونات المنشأة وجاهزيتها، وغيرها من أساسيات الفندق.
وتتضمن معايير تقييم جودة الخدمة الفندقية كذلك الزيارات غير المعلنة لخبراء السياحة الذين يمكثون داخل الفنادق دون علم الإدارة للتأكد من تطبيق معايير الجودة، ومدى نظافة المطبخ، وطريقة عرض الأطعمة على النزلاء للتأكد من كيفية التعامل بشكل مباشر مع النزيل بجميع أقسام الفندق، بداية من دخوله وحتى مغادرته، وفق «فوزى».
وأضاف: «من ضمن المعايير أيضًا أن تكون الفنادق ممهدة لاستقبال نمط السياحة الميسرة والتى تضم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة الدائمة أو المؤقتة».
وكشف رئيس غرفة المنشآت الفندقية عن وجود مهلة كافية كى تتمكن الفنادق من توفيق أوضاعها، حسب التصنيف الجديد.
وأشار رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحى فى شرم الشيخ، إلى خفض تصنيف 40 فندقًا فى المدينة، متوقعًا انتهاء العديد من الأزمات المتعلقة بها بعد إعادة تصنيف الفنادق.
وأوضح «رزق الله» أن الفنادق التى تم تخفيض تصنيفها تنوعت ما بين فئة 5 و4 و3 نجوم، لافتًا إلى أنه منذ عام 2006 لم تحدث إعادة تقييم للفنادق.

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