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عالم

السعودية وكوريا الجنوبية توقعان مذكرات تعاون بعدة مجالات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:37 م
جريدة الدستور
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شهد وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية توقيع مذكرات تفاهم وتعاون عدة بين البلدين.

ووقّع الجانبان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مذكرات تعاون في مجالات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي.

كما وقَّعا اتفاقيات للإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

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