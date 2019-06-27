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مصر

التخطيط: حصر وتسكين 31 وزارة و12جهة مستقلة للانتقال للعاصمة الإدارية

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:39 ص
التخطيط: حصر وتسكين
التخطيط: حصر وتسكين 31 وزارة و12جهة مستقلة للانتقال للعاصمة الإدارية
أميرة ممدوح
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أكدت مصادر رفيعة المستوي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه تم الانتهاء من حصر وتسكين 31 وزارة والجهات التابعة لها المعتمدة و12 جهة مستقلة بإجمالي 50 ألف و501 موظف، بواسطة جهاز التنظيم والإدارة.

وأوضحت المصادر، أنه تم دعم وتزويد الجهات المنتقلة للعاصمة بالبيانات اللازمة عن المقار المخصصة داخل الحي الحكومي مثل تصميم المبني بالكامل، عدد الأدوار، المساحات المخصصة، المرافق والخدمات، كما تم إجراء زيارات ميدانية لممثلي الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة وعمل جولات تعريفية علي الطبيعة لكسر الحاجز النفسي للموظفين، وتعريفهم بمواقع المباني المخصصة داخل الحي الحكومي.

وأضافت المصادر، أن مسئولية اختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة تقع على عاتق كل وزارة على حدًا، وذلك في ضوء الأعداد المحددة سلفًا، مشيرًا إلى أنه بنهاية 2019 سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمباني داخل الحي الحكومي، وأما نقل الموظفين سيكون منتصف العام المقبل.

وأكدت المصادر، أنه يتم التنسيق حاليًا مع إدارة نظم معلومات القوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة تنفيذ البنية المعلوماتية من خلال التنسيق مع كل جهة حكومية لوضع التصميم الخاص بالشبكات الداخلية للمباني في الحي الحكومي منها إنشاء مركز استضافة، وشبكات المراقبة الإلكترونية، وتكويد ومسح كافة الوثائق والمستندات، ونقل خوادم التطبيقات التخصصية، وتقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية، وتقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية.

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