الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 27 يونيو 2019

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:12 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 27 يونيو 2019، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: تبحث عن الاستقرار المهني، وربما تدور أحاديث صاخبة مع بعض الزملاء ابتداءً من هذا اليوم.

عاطفيًا: إنسَ الماضي وابدأ مجددًا مع الحبيب، وحاول أن تتعاطف مع مشاكله، وأن تجد معه الحلول المناسبة.

صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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