حظك اليوم.. برج القوس الخميس 27 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 27-6-2019، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنياً: يسود الأجواء المهنية اليوم المزيد من الإيجابيات والانفراجات، وتختفي الانفعالات ويسود المنطق في العلاقات والمفاوضات.



عاطفياً: علاقة صداقة عمرها سنوات تتحول فجأة إلى حب حقيقي، الرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيداً أكثر من أي وقت مضى.



صحياً: انتبه من الغضب واعطِ اهتماماً للتفاصيل، إياك والالتباس أو سوء الفهم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

