حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 27 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 27-6-2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يملي عليك هذا اليوم بعض القرارات السلبية، ويثير أحداثًا غير متوقعة تسبب الانفعالات، فتضطر إلى إجراء تعديلات.



عاطفيًا: الأجواء العاطفية متطلبة بعض الشيء، ما يتوجب عليك يا عزيزي تفهمًا وابتعادًا عن عدائية الشريك والأجواء المضطربة.



صحيًا: عليك الإكثار من تناول الخضراوات وتجنّب اللحوم الغنية بالدهون، فهي مضرة.

