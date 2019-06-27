حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 27 يونيو 2019
الخميس 27/يونيو/2019 - 04:11 ص
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 27-6-2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:
مهنيًا: يملي عليك هذا اليوم بعض القرارات السلبية، ويثير أحداثًا غير متوقعة تسبب الانفعالات، فتضطر إلى إجراء تعديلات.
عاطفيًا: الأجواء العاطفية متطلبة بعض الشيء، ما يتوجب عليك يا عزيزي تفهمًا وابتعادًا عن عدائية الشريك والأجواء المضطربة.
صحيًا: عليك الإكثار من تناول الخضراوات وتجنّب اللحوم الغنية بالدهون، فهي مضرة.
مهنيًا: يملي عليك هذا اليوم بعض القرارات السلبية، ويثير أحداثًا غير متوقعة تسبب الانفعالات، فتضطر إلى إجراء تعديلات.
عاطفيًا: الأجواء العاطفية متطلبة بعض الشيء، ما يتوجب عليك يا عزيزي تفهمًا وابتعادًا عن عدائية الشريك والأجواء المضطربة.
صحيًا: عليك الإكثار من تناول الخضراوات وتجنّب اللحوم الغنية بالدهون، فهي مضرة.