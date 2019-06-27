حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 27 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 27-6-2019، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تتسلق جبالًا من المعوقات قبل أن تحقّق هدفك الذي تصبو إليه، ولا توقّع عقدًا قبل أن تقرأ بنوده وتتحقق من مصداقيته.



عاطفيًا: تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا يكون لمصلحتك إذا وظفته بالشكل المطلوب.



صحيًا: كأنك لا تعلم ما يصاب به الناس بسبب عدم الانتباهإلى نوعية المأكولات، حذار.

