حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 27 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 27-6-2019، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: لا تيأس بل اجتهد في عملك أكثر من أي وقت مضى، المثابرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح.



عاطفيًا: ما من مبرر يا عزيزي على الإطلاق للقلق والاضطراب، الحبيب مغرم بك حتى أذنيه ويكنّ لك الكثير من الاحترام.



صحيًا: عند شعورك بألم بسيط في صدرك بعد خضوعك لعملية جراحية في القلب، أترك كل شيء وتوجّه فورًا إلى الطبيب.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

