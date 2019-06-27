حظك اليوم.. برج الثور الخميس 27 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 27-6-2019، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تتغلب على المصاعب، إلا أن أعمالك المزدهرة وحسن تعاملك مع المستجدات يواسيانك في بعض المصاعب المحتملة.

عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة نادرة أينما كنت ومهما قمت من أعمال، تلتقط الفرص والخطوط بمهارة، وتتصرف بسرعة فتذهل الشريك.

صحيًا: قدرتك على تحمل الآلام كبيرة، لكن هذا لا يعني عدم زيارة الطبيب للتخلص منها.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.