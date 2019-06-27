حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 27 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 27-6-2019، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يوم جيّد جدًّا فإذا تضافرت الجهود وازدادت الاجتهادات والمساعي فلا بدّ من أن يكون النجاح أكيدًا وباهرًا.

عاطفيًا: الدعم غير المتوقع والكبير الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، ويكون موضع تقدير واهتمام من أجل مستقبل أفضل.

صحيًا: لا تستخف بما يقوم به الآخرون من حركات رياضية، بل حاول أن تقوم بها أيضًا لتفيد صحتك.



الثور

مهنيًا: تتغلب على المصاعب، إلا أن أعمالك المزدهرة وحسن تعاملك مع المستجدات يواسيانك في بعض المصاعب المحتملة.

عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة نادرة أينما كنت ومهما قمت من أعمال، تلتقط الفرص والخطوط بمهارة، وتتصرف بسرعة فتذهل الشريك.

صحيًا: قدرتك على تحمل الآلام كبيرة، لكن هذا لا يعني عدم زيارة الطبيب للتخلص منها.



الجوزاء

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بداية عملية تحقيق ومطاردة لمعرفة بعض الأمور وربما تقوم بسفر في هذه الأثناء.

عاطفياَ: تستاء بعض الشيء من عدم التجاوب من قبل الشريك أو ترتاب من برودة تصرفاته أو غيابه القسري أو المفتعل هذا الوقت.

صحيًا: تهتم ببعض الانشغالات، وعبثًا تبحث عن بعض الوقت الممتع والملوّن لحياتك.



السرطان

مهنيًا: يوم جيد وأكثر ايجابية من الأيام السابقة، تحلّق فيه عاليًا وتنفّذ الرغبات وتحافظ على أسرارك.

عاطفيًا: يعاتبك الشريك بسبب انشغالك الدائم وابتعادك عنه، لكن ما إن تبين له الأسباب حتى يتفهم الوضع.

صحيًا: عليك القيام بما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.



الأسد

مهنيًا: لا تيأس بل اجتهد في عملك أكثر من أي وقت مضى، المثابرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح.

عاطفيًا: ما من مبرر يا عزيزي على الإطلاق للقلق والاضطراب، الحبيب مغرم بك حتى أذنيه ويكنّ لك الكثير من الاحترام.

صحيًا: عند شعورك بألم بسيط في صدرك بعد خضوعك لعملية جراحية في القلب، أترك كل شيء وتوجّه فورًا إلى الطبيب.



العذراء

مهنيًا: تتسلق جبالًا من المعوقات قبل أن تحقّق هدفك الذي تصبو إليه، ولا توقّع عقدًا قبل أن تقرأ بنوده وتتحقق من مصداقيته.

عاطفيًا: تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا يكون لمصلحتك إذا وظفته بالشكل المطلوب.

صحيًا: كأنك لا تعلم ما يصاب به الناس بسبب عدم الانتباهإلى نوعية المأكولات، حذار.



الميزان

مهنيًا: تشعر ابتداء من اليوم بأنك قادر على قيادة شؤونك ولا تشعر بالعزل، وترى نفسك غير محتاج إلى من يرفع معنوياتك.

عاطفيًا: تبحث عن المشكلات مع الشريك بأيّ ثمن، فتجترّ بعض القصص المنسية وتعيدها إلى الساحة، في محاولة لتأزيم الأوضاع.

صحيًا: كن من أصحاب القرارات الحاسمة، وقرر التوقف عن التدخين.



العقرب

مهنيًا: يملي عليك هذا اليوم بعض القرارات السلبية، ويثير أحداثًا غير متوقعة تسبب الانفعالات، فتضطر إلى إجراء تعديلات.

عاطفيًا: الأجواء العاطفية متطلبة بعض الشيء، ما يتوجب عليك يا عزيزي تفهمًا وابتعادًا عن عدائية الشريك والأجواء المضطربة.

صحيًا: عليك الإكثار من تناول الخضراوات وتجنّب اللحوم الغنية بالدهون، فهي مضرة.



القوس

مهنيًا: يسود الأجواء المهنية اليوم المزيد من الإيجابيات والانفراجات، وتختفي الانفعالات ويسود المنطق في العلاقات والمفاوضات.

عاطفيًا: علاقة صداقة عمرها سنوات تتحول فجأة إلى حب حقيقي، الرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيدًا أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: انتبه من الغضب واعطِ اهتمامًا للتفاصيل، إياك والالتباس أو سوء الفهم.



الجدي

مهنيًا: يشجّعك هذا اليوم على العمل والاستمرار ويجعل تحركاتك مباركة من أرباب العمل.

عاطفيًا: لا تطرح مواضيع حساسة بالنسبة إلى الحبيب، فظروفه اليوم غير مشجعة على ذلك.

صحيًا: قضية حساسة تقلق راحتك وتثير أعصابك، صارح المقرّبين منك بها لتريح نفسك.



الدلو

مهنيًا: تبحث عن الاستقرار المهني، وربما تدور أحاديث صاخبة مع بعض الزملاء ابتداءً من هذا اليوم.

عاطفيًا: إنسَ الماضي وابدأ مجددًا مع الحبيب وحاول أن تتعاطف مع مشاكله وأن تجد معه الحلول المناسبة.

صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.



الحوت

مهنيًا: يريحك هذا اليوم من ضغوط ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة.

عاطفيًا: كن دقيقًا في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جدًا.

صحيًا: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية لأنهم خائفون عليك كثيرًا.