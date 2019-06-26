جيريس يتخذ قرارا بإجراء تغييرات على تشكيل تونس أمام مالي

أكد آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، أنه سيقوم بتغييرات في التشكيل الرسمي لنسور قرطاج خلال مواجهة مالي المقبلة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.



كان المنتخب التونسي تعادل مع أنجولا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى الأمر الذي عرض جيريس لانتقادات واسعة.



وقال جيريس، في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد التونسي، اليوم: "في مباراة أنجولا أقحمت التشكيلة التي تألقت في المباراة الودية ضد كرواتيا، ولو لم أفعل ذلك لقالوا لماذا لم يشرك تلك التشكيلة؟. ما عانيناه أمام أنجولا كان مشكلة جماعية، ولا يمكن للاعب واحد أن يحلها".



اختتم حديثه قائلا "الأكيد أننا سنقوم بتغييرات ستفرضها المباراة وطبيعتها. المباراة الاولى في البطولة تقدم مؤشرات إيجابية أو سلبية. بالنسبة إلينا لم تكن المؤشرات جيدة، لذلك علينا القيام بتغييرات لإعطاء روح جديدة للفريق".