الزمالك يرفض رحيل المعارين مجانًا

يرفض مسئولو نادي الزمالك الرحيل المجاني لأي لاعب من المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويتمسك النادي بتسويق اللاعبين في فترة الانتقالات.



وتضم قائمة المعارين بالقلعة البيضاء كلًا من: رزاق سيسيه وأحمد داوودا للاتحاد السكندرى، محمود عبدالرزاق شيكابالا لأبولون اليوناني، كابونجو كاسونجو للوحدة السعودى، معروف يوسف للشرطة العراقى، باسم مرسي لسموحة وحسام باولو ومحمد مخلوف للداخلية، محمد أشرف روقا وعماد فتحى وأحمد رفعت لإنبى، أحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال لطلائع الجيش، محمود عبدالعاطى دونجا للإسماعيلى.



وكان الزمالك استقر مبدئيا على عودة مصطفى محمد وكاسونجو للفريق في الموسم المقبل.