إصابة 8 أشخاص فى انفجار غاز في العاصمة النمساوية

أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الأربعاء وقوع إصابات خطيرة لأربعة أشخاص فيما اصيب أربعة آخرون بإصابات طفيفة جراء انفجار في أحد مباني العاصمة فيينا.



وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث تسبب في حدوث انهيار جزئي بالمبنى المكون من عدة طوابق، مشيرا إلى أنه يجري البحث في الوقت الراهن عن أشخاص يُحْتَمَل أن يكونوا تحت الأنقاض.



ووقع الانفجار في المبنى الواقع على مسافة غير بعيدة من قلب مدينة فيينا، ورجحت الشرطة على تويتر أن يكون سبب الحادث هو انفجار غاز.



وظهر على تويتر صور فيديوهات تظهر وجود الكثير من الركام في الشارع، وفتحة كبيرة في واجهة المبنى كما تضررت المنازل المجاورة، وتم إخلاؤها على نحو واسع وتحطمت نوافذ بهذه المنازل.



وقد طوقت السلطات المنطقة على نحو واسع وجرى إخلاء المباني الواقعة في محيط مكان الحادث، وكتبت الشرطة على تويتر أن هناك تواجدا مكثفا للشرطة وقوات الإطفاء، واستبعدت وجود خطر على الناس في المنطقة المحيطة.