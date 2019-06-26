وفد حكومي في مباراة غينيا ونيجيريا

حرص وفد من حكومة غينيا على حضور مباراة منتخب بددهم أمام نيجيريا المقام على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.



ضم الوفد الغينى حضور وزير الرياضة ومعاونه وكذلك مسئولين بحكومة غينيا ووفد رفيع المستوى من مسئولي الاتحاد الإفريقيى لكرة القدم.



كما شهدت مقصورة استاد الإسكندرية الرئيسية حضور نجم الكرة النيجيرية كانو والنجم الغينى تيتى كمارا.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وغينيا وبوروندى ومدغشقر وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط.