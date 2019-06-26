أسامواه جيان: سنعوض التعادل مع بنين بالفوز على الكاميرون

اعترف أسامواه جيان لاعب المنتخب الغاني بعدم أحقية فريقه في الفوز على بنين خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



قال جيان في تصريحات صحفية، إن الطرد الذي تلقاه مدافع منتخب غانا جون بوي أمام بنين أثر على الفريق سلبا، وجعل المنافس يدرك هدف التعادل.



أضاف: "هربنا من الهزيمة أمام بنين، فاستكمال المباراة بعشرة لاعبين ليس سهلا على الإطلاق والنقطة جيدة بالنسبة للموقف".



واختتم حديثه قائلا: "أعتقد أننا قادرون على التعويض والفوز أمام الكاميرون، مازال هناك أمل نسعى لعلاج الأخطاء وتخطي دور المجموعات".