جراحة ناجحة للكويكبي في ألمانيا

أجرى محمد الكويكبي لاعب وسط نادي الاتفاق، عملية جراحية لمعالجة فتق رياضي في ألمانيا اليوم الأربعاء.



ويملك الكويكبي عدة عروض للرحيل عن الاتفاق في الميركاتو الصيفي أبرزها من النصر بطل الدوري في الموسم الماضي.



ونشر اللاعب صورة له عقب العملية، معلقا:"اللهم لك الحمد خلصت العملية والأمور طيبة.. الحمدلله.. شكرًا للجميع على المشاعر الجميلة ربي يسعدكم.. وبإذن الله أعود قريبًا للتمارين".



وخاض الكويكبي 27 مباراة رفقة الاتفاق في الموسم المنصرم، خلال بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك، سجل خلالها 8 أهداف، فيما صنع 3 أخرى.