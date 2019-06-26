فهد الهريفي يوجه رسالة لجماهير النصر

طالب فهد الهريفي نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق جماهير العالمي بدعم الكيان خلال الفترة القادمة.



وكان سعود آل سويلم قد أعلن رفضه الترشح لانتخابات رئاسة النصر لأربع سنوات قادمة بشكل رسمي، إضافة لعدم ترشح أي شخصية حتى الآن رغم فتح باب الترشح مرتين.



وكتب الهريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الكلام الذي يجب أن يدركه ويفهمه كل نصراوي أن اللي جاب أبوفهد سعود آل سويلم، الله يوفقه، يجيب غيره".



وأضاف: "أما كل ما جاء شخص يرشح نفسه تطلع الأبواق بالتغريد ترى بتخسر جمهور النصر وتندم! وبعض الجماهير معاهم معاهم عليهم عليهم.. هذا غير مقبول نحن مع الكيان وليس الأشخاص".



تقارير سعودية أشارت إلى أن عدم ترشح أي شخصية نصراوية لرئاسة النادي، رغم فتح باب الترشح مرة أخرى، سيدفع هيئة الرياضة لتكليف رئيس جديد لقيادة النادي.