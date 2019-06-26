التونسي عفوان الغربي مديراً فنياً للنهضة السعودي

أعلن نادي النهضة السعودي عن التعاقد مع المدرب التونسي عفوان الغربي ليقود دفة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.



النهضة كان قد ضمن التأهل الي دوري المحترفين السعودي في الموسم الجديد 20192020.



ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" أنهت إدارة نادي النهضة إجراءات تعاقدها مع المدرب التونسي عفوان الغربي ليقود دفة الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم المقبل،ويملك المدرب الشاب سيرة مميزة،حيث صعد مع فريق أولمبيك مدنيين إلى الدوري الممتاز لأول مرة قبل 3مواسم وثبت الفريق في الدوري".



تابع:" كما درب نادي النجم الملتوي موسمين وجدد معهم للموسم الثالث،ويأتيدالتعاقد مع عفوان بعد دراسة خمسة ملفات وكان الأبرز وذلك لأنه الأكثر استقرارًا مع الفرق التى درب بها بالاضافة الى انه مدرب شاب وطموح".



أتم:" يعتبر الكابتن عفوان لاعب سابق مميز وأحد نجوم نادي النجم الساحلي وحقق معهم بطولة افريقيا ٢٠٠٧ والكونفدرالية الافريقية ٢٠٠٨ والسوبر الافريقي ٢٠٠٨ وكان صاحب الهدف الاول للنجم الساحلي امام الاهلي المصري في نهائي افريقيا".