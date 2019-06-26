أرقام مثيرة من مباراة نيجيريا وغينيا

أصبح المنتخب النيجيري أول المتأهلين إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2019، عقب تغلبه على غينيا الملقب بمنتخب الأفيال الوطنية اليوم، الأربعاء، بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة القارية.



المنتخب النيجيري رفع رصيده إلى النقطة السادسة في الصدارة، فيما تجمد رصيد منتخب غينيا عند نقطة واحدة بالمركز الثاني رفقة منتخب مدغشقر.



ونجح المنتخب النيجيري في الفوز بصعوبة بالغة على غينيا، بهدف أحرزه كينيث أوميريو برأسية قوية سكنت الشباك.



ونستعرض أرقام مباراة نيجيريا وغينيا التي انتهت منذ قليل بفوز النسور بهدف.



استحواذ نيجيريا بلغ 49 % فقط مقابل 51% لغينيا.



المنتخب النيجيري له 7 محاولات على المرمى، مقابل 4 فقط لمنتخب غينيا.



حصل المنتخب النيجيري على 10 ركنيات، مقابل ركنية واحدة فقط لصالح غينيا.



إجمالي تمريرات منتخب غينيا 384 تمريرة بدقة بلغت 80% مقابل 352 تمريرة لصالح نيجيريا بدقة بلغت 78%.