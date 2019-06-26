شباب "قلب واحد" يشاركون عمال نهضة مصر في تنظيف الإسكندرية

شارك مجموعة من الشباب المتطوعين بفريق "قلب واحد"، التابع لكنيسة القديسين مكسيموس وديماديوس والقوي الأنبا موسي الأسود بشارع 45 بمبادرة عمل تطوعية، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، وبإشراف الجهات المعنية بحى المنتزة ثان، لاستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية



وانطلقت المبادرة، اليوم، بمشاركة فريق "قلب واحد"، وتحت رعاية كل من جورج شنوده، وصموئيل نسيم، مايكل ساويرس من الكنيسة، بما يخدم المجتمع ويدعم القيم الوطنية، ولتفعيل مشاركتهم في حل القضايا التي تواجه المجتمع.



وتضمنت المبادرة نشاطات مثل رفع القمامة والمخلفات، من خلال شركة نهضة مصر، والقيام بأعمال دهانات لبردورات الأرصفة لرفع كفاءة الشارع ولاستعادة المظهر الحضاري للمنطقة.