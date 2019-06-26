تعديل في زي منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا

أجرى منتخب مصر الأول تعديلًا على الألوان التي سيرتديها اليوم في مباراته المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية.



المباراة مقامة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بنهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



وجاء ذلك بناءً على تعليمات مراقب المباراة منعًا لحدوث تشابه في الألوان بين الفريقين.



وعلى ذلك سيرتدي المنتخب الوطني الشورت الأسود بدلا من الأبيض مع القميص الأحمر والجوارب السوداء.



يذكر، أن منتخب مصر يخوض مباراته وهو يملك ثلاث نقاط بعد الفوز على زيمبابوي، بينما لا يملك منتخب الكونغو أي نقاط.



