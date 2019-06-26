الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
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كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
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الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:43 م
تصوير: أحمد حسن
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