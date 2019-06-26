ليكيب تُسلط الضوء على استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر قبل مباراة الكونغو بأمم إفريقيا

سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الضوء على استبعاد "عمرو وردة" صانع ألعاب فريق أتروميتوس أثينا، من منتخب مصر؛ قبل ساعات من مواجهة الكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الإفريقية 2019.



المنتخب الوطني يواجه الكونغو مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بأمم إفريقيا.



وكان "هاني أبوريدة" رئيس اتحاد كرة القدم المصري، والمُشرف العام على المنتخب، قد قرر استبعاد وردة للحفاظ على الانضباط داخل المعسكر.



وقالت الصحيفة عن استبعاد وردة: "مصر تستبعد اللاعب صاحب الـ25 عامًا، بسبب سلوك غير أخلاقي".



وأضافت الصحيفة في تقريرها عن لاعب باوك السابق: "الجناح المصري متهم بالتحرش على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كشفت فتيات أنه يقوم بمضايقتهن".



يُذكر أنّ وردة خاض خلال مسيرته 29 مباراة دولية بقميص المنتخب الوطني، وأحرز هدفا واحدا.

