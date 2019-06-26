الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

ليكيب تُسلط الضوء على استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر قبل مباراة الكونغو بأمم إفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:43 م
عمرو وردة
عمرو وردة
طباعة
سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الضوء على استبعاد "عمرو وردة" صانع ألعاب فريق أتروميتوس أثينا، من منتخب مصر؛ قبل ساعات من مواجهة الكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الإفريقية 2019.

المنتخب الوطني يواجه الكونغو مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بأمم إفريقيا.

وكان "هاني أبوريدة" رئيس اتحاد كرة القدم المصري، والمُشرف العام على المنتخب، قد قرر استبعاد وردة للحفاظ على الانضباط داخل المعسكر.

وقالت الصحيفة عن استبعاد وردة: "مصر تستبعد اللاعب صاحب الـ25 عامًا، بسبب سلوك غير أخلاقي".

وأضافت الصحيفة في تقريرها عن لاعب باوك السابق: "الجناح المصري متهم بالتحرش على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كشفت فتيات أنه يقوم بمضايقتهن".

يُذكر أنّ وردة خاض خلال مسيرته 29 مباراة دولية بقميص المنتخب الوطني، وأحرز هدفا واحدا.

موضوعات متعلقة

منذ 35 دقيقة

لا جديد.. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

منذ يومين

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

لا جديد.. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ستوديو

تشجيع حماسي من الجماهير المصرية باستاد القاهرة (فيديو)

وثائق تكشف: أذرع أردوغان تلاحق معارضيه في جورجيا

لحظة استقبال نجوى كرم عند وصولها للمغرب.. فيديو

ياسمين صبري تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. صور

رياضة

بعد فضيحة "الفيديو الجنسي"..عمرو وردة يغلق حسابه على تويتر

لا جديد.. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يقترب من رئاسة الاتحاد العربي

جيريس يتخذ قرارا بإجراء تغييرات على تشكيل تونس أمام مالي

منوعات

طرد مورغان من منزله بسبب زوجته السابقة

ورش عمل للأطفال والنشء لتعريفهم بالاكتشافات العربية بمكتبة الإسكندرية

ختام أعمال المؤتمر السنوي 35 للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري في فيينا

بعد 50 عامًا.. تسعينية تستعيد خاتم زواجها المفقود

إسلام سياسي

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

"أم نوتيلا" قصة داعشية أمريكية أعترفت بالتعاون مع داعش

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. مناقشة رواية "أشباح بروكسل" بدار بتانة

افتتاح الدورة 59 للكامب الروسي الدولي "أورليونك"

ما وراء الصورة.. سر ظهور أسرة نجيب محفوظ في دار نشر جديدة

صدور "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي وحيد الطويلة

صفحتنا ع الفيس بوك