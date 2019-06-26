شيليتش يعيد تذكير نادال بالتحديات التي ستواجهه في ويمبلدون

أعاد مارين شيليتش تذكير رفائيل نادال بالتحديات التي سيواجهها للفوز بلقبه الثالث في ويمبلدون للتنس بعدما تغلب عليه في مباراة استعراضية اليوم الأربعاء.



وفضل نادال، الذي أكمل 33 عاما هذا الشهر، عدم خوض أي بطولة رسمية على الملاعب العشبية قبل ويمبلدون وتدرب بدلا من ذلك على العشب في مايوركا.



وبدا أن نادال افتقد فعاليته المعهودة في مباراة استعراضية في هرلينجهام في لندن حيث فاز عليه شيليتش بعد أقل من ساعة؛ ليخرج اللاعب الاسباني مسرعا والعرق يتصبب منه مباشرة من الملعب في سيارة رولز رويس سوداء بعد الهزيمة 6-3 و6-3.



وقال نادال الذي فاز بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 12 ليمدد رقمه القياسي في وقت سابق هذا الشهر "أشعر بالحماس للعودة إلى ويمبلدون.



هذه النوعية من المباريات مثل التي خضتها اليوم تساعدني علىالاستعداد جيدا، قررت عدم خوض أي بطولة قبل ويمبلدون. أنا في 33 من عمري الآن واحتاج إلى الحفاظ على طاقتي".



وتابع "سأسعى للتحسن من يوم إلى آخر وسأحاول يوم الجمعة اللعب بشكل أفضل".



وفاز نادال بلقب ويمبلدون في 2008 و2010 وبلغ الدور قبل النهائي العام الماضي في نادي عموم إنجلترا.