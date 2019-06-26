وادي دجلة يضم ثنائي مصر المقاصة استعدادًا للموسم الجديد

يواصل مسئولو نادي وادي دجلة سعيهم لانتقاء العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم المقبل.



وكشف نادي دجلة عن انضمام رجب عمران ومروان حمدي لاعبا مصر المقاصة رسميًا دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.



يذكر أن وادي دجلة أنهى موسمه في الدوري محتلًا المركز العاشر برصيد 40 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و10 تعادلات ونال 14 هزيمة.



بينما احتل المقاصة المركز السادس برصيد 46 نقطة حصدها من 12 فوزًا و10 تعادلات بينما نال 12 هزيمة.



